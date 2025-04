„Neue Reise!“ Fahrerwechsel in der Formel 1

Bereits in Bahrain wird er im Training das Auto von Oliver Bearman lenken. „Für mich ist es aufregend, an zwei Rennwochenenden hintereinander zu fahren, und ich kann es kaum erwarten, nach Bahrain zu kommen“, so Hirakawa. Auch in Mexiko und Spanien und Abu Dhabi wird er statt Esteban Ocon am Steuer sitzen.