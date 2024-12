Diese Tattoos sind aktuell voll im Trend

„Davor waren wir in Studios in Villach und Wien verteilt – gemeinsam wollten wir in Klagenfurt durchstarten“, erzählen die drei, für die Tattoos eine besondere Bedeutung haben. „Die Zeichnungen auf der Haut sind Kunst, für viele Menschen haben sie eine Bedeutung. Sie verarbeiten damit etwas, oftmals ist es ein Tagebuch, eine Erinnerung, die man im Leben festhalten möchte“, erzählt Anita, die sich auch dem Kampfsport verschrieben hat.