Die Welt der Pilger auf nur acht Quadratmetern

Jeder Quadratzentimeter wird genutzt

„1827 sind in Folge des Großbrandes in Mariazell die alten Holzstandln abgebrannt und wurden in der Folge so rausgemauert, wie sie jetzt noch bestehen.“ Die etwa acht Quadratmeter großen, engen Standln sind vollgepfropft mit Waren. Nach dem Aufsperren der schmalen Tür werden die Metall-Läden aufgeklappt, außen fixiert und die Ware aus dem Innenraum nach außen gebracht: jahraus, jahrein.