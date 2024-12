Scholz will Abstimmung gar nicht überstehen

Scholz wurde am Samstag bereits zum Spitzenkandidaten seiner Partei gewählt. 109 der 120 Delegierten stimmten in Potsdam für ihn. Acht Delegierte stimmten dagegen. In seinem Wahlkreis in Potsdam wird der Politiker gegen die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen antreten.