Besinnlicher Bergadvent hoch über dem Wolkenmeer!

„Die Adventwanderungen sind eine von vielen gelebte, wunderbare Sache, die ich in der Adventzeit nicht missen möchte“, so der erfolgreiche Kärntner Eis- und Dessertsaucen-Spezialist Josef Liotta, der mit seinem langjährigen Bergfreund und Kalser Bergführer Rupert Tembler an der 3. Adventwanderung von „Bergkrone“, Bergrettung und Kirche teilnahm.