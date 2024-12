Die beinharte Analyse zum Absturz der Austria

Endlich Urlaub! Das denken sich jetzt sicher alle Beteiligten der Austria Klagenfurt. Spieler, Trainer und in die ganze Chefetage. Drei Jahre lieferte man voll ab, mischte in der Meisterrunde mit – zuletzt war Violett nur ein Prügelknabe. Das 0:3 in Salzburg zum Ausklang bedeutete die fünfte Pleite (Tordifferenz 1:17!) in Folge. Insgesamt hat die Austria heuer mit Tirol mit 14 die zweitwenigsten Tore gemacht, mit 35 die meisten aller Klubs kassiert.