Diesem Klagenfurt-Spieler winkt der Legendenklub

Austria Klagenfurt-Routinier Christopher Wernitznig kann morgen im Nachtrag gegen Salzburg Geschichte schreiben! Mit einem Einsatz hätte der 34-Jährige 400 Bundesligaspiele am Buckel, was seit der Liga-Neugründung im Jahr 1974 erst drei Kärntner geschafft haben. „Wuschi“ würde damit auch in den Bundesliga-Legendenklub kommen. Natürlich soll in der Mozartstadt auch der violette Unlauf beendet werden...