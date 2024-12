Pelosi wurde nach Sturz an der Hüfte operiert

Wie berichtet, war die 84-Jährige bei einem Besuch beim Großherzog in Luxemburg auf einer Treppe gestürzt. Die demokratische Abgeordnete war mit einer Delegation des Kongresses in dem kleinen europäischen Land. Pelosis Büro machte zunächst keine Angaben zu der Verletzung. Sie werde in einem Krankenhaus in Luxemburg behandelt, hieß es anfangs, und freue sich darauf, bald in die USA zurückzukehren.