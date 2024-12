„Beste Ansprache“ führte ÖSV zu Doppel-Podium

Riesengroße Erleichterung beim ÖSV-Team: Nach dem Fehlstart in die Saison rasten Patrick Feurstein und Stefan Brennsteiner am Samstag in Val d‘Isere sensationell aufs Podest! Mitverantwortlich dafür war auch eine Rede von ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer.