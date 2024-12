Braathen: „Es ist brutal, ich bin sehr enttäuscht“

Nach dem überragenden Auftakt in seine Comeback-Saison musste Lucas Pinheiro Braathen am Samstag beim Riesentorlauf in Val d‘Isere einen Rückschlag hinnehmen. Im zweiten Durchgang schied der 24-Jährige, der für Brasilien an den Start geht, im Roten Trikot aus: „Es ist brutal, ich bin sehr enttäuscht.“