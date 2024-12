Feller sieht auch im 4. Rennen keine Ziellinie

Für Feller nahm die Misere somit auch im vierten Saisonstart kein Ende. War der Slalom-Weltcupsieger vom Vorjahr beim Auftakt in Sölden (Riesenslalom) bereits im ersten Lauf ausgeschieden, so schaffte er es in Levi (Slalom) immerhin in den zweiten Durchgang – wo ihm schließlich ein Einfädler erneut einen Strich durch die Rechnung machte. Eine Woche später sollte es in Gurgl (Slalom) dann endlich klappen mit den ersten Weltcup-Punkten. Mit Startnummer sechs nahm Feller im ersten Lauf die überragende Bestzeit von Clement Noel in Angriff, blieb dem Franzosen bei der ersten Zwischenzeit noch dicht an den Fersen. Wenige Sekunden später war der Arbeitstag für den Fieberbrunner jedoch zu Ende.