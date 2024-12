„Habe mir das damals nur ausgedacht“

Zwei Prozesse und ein Blaulichttaxi

Mit dem Ergebnis, dass die erste Verhandlung wegen Nichterscheinens des Angeklagten vertagt werden musste. Im zweiten Anlauf kam dieser zwar, dafür schwänzte sein nun in Wien wohnhafter Kontrahent. Also musste die Richterin die Polizei Hernals bemühen, um das Opfer auszuforschen und für die Videoeinvernahme in ein Wiener Gericht zu geleiten. Und da kann sich das Opfer dann plötzlich nicht mehr genau an das erinnern, was er einst bei der Polizei aussagte. Schließlich gesteht er, gelogen zu haben. „Ich habe mir das nur gedacht.“ Die Frau Rat spricht daraufhin den Angeklagten von allen Vorwürfen frei. Der 23-Jährige muss allerdings ein Verfahren wegen Falschaussage fürchten.