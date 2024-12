Hammer! Zweitliga-Klub jagt Velden-Youngster

„Wer ihn nicht gut findet, steht neben der Spur“, lacht Veldens Coach Marcel Kuster. Die Rede ist von Marlon Winter, der im Jänner von Ledenitzen zum Kärntner-Liga-Klub gewechselt ist. Und der Verteidiger, der als Sohn deutscher Eltern in Kärnten aufwuchs und in Maria Gail mit dem Kicken begann, zeigte groß auf. Im Sommer gab der 19-Jährige dem italienischen Drittligisten Triestina einen Korb, da er erst die Matura fertig machen will.