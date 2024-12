Totes Baby in Müllsack: Mutter in U-Haft

Bub war nach Geburt noch am Leben

Die 21-Jährige habe ausgesagt, „das Kind am Hals gegriffen und gewürgt zu haben“, erklärte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Auch sei nach der Obduktion klar, dass der Bub nach der Geburt noch lebte. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Einlieferung der Frau in eine Justizanstalt an.