Babyleiche im Müll: Neue Schock-Details bekannt

Dritte Kindstötung in wenigen Wochen

Es ist bereits die dritte Kindstötung in wenigen Wochen. Ein totes Baby wurde Ende November in einem Abfallcontainer in der Kundratstraße, unweit der Wiener Klinik Favoriten, aufgefunden. Ebenfalls in Favoriten ereignete sich Mitte November ein Mord an einem erst vier Jahre alten Buben.