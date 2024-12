Androsch hinterlässt tiefe Spuren im Ausseerland

Vom Urlauber zum Ehrenring-Träger

In Altaussee hat Androsch Spuren hinterlassen, die über Generationen bleiben werden. „Mit sieben Jahren“, sagt Bergbahnen-Chef Huber, „ist er zum ersten Mal auf den Loser gegangen.“ Als Bub im Urlaub mit seinen Eltern. Jahrelang durch Gegner blockiert, konnte Androsch am 25. Oktober 2024 seine Loser-Gondel eröffnen. „Diese Bahn war sein Herzensprojekt.“ Androsch besaß auch das Luxus-Gesundheitshotel Vivamayr direkt am Altausseer See, das heute seine Tochter führt, und war an den Salinen beteiligt – daher sein Spitzname „Salzbaron“. Ein reicher Mann, doch stets genügsam. „Ein Paar Würstl hat ihm gereicht“, sagt Huber.