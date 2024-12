Als Hannes Androsch plötzlich ein anderer wurde

Blass war er und zweifellos aufgeregt: Ich erinnere mich noch genau an den ersten Auftritt von Hannes Androsch als jüngstem Finanzminister. Er meisterte die Herausforderung im Scheinwerferlicht der Medien und er legte die Zurückhaltung bald ab: In den Interviews, die ich damals mit ihm führte, trat er bald sehr selbstbewusst auf. Schnell sonnte er sich in der Popularität des schnellen und feschen Aufsteigers.