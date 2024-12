„Salzbaron“ Androsch und das geliebte Ausseerland

„Die Panoramabahn war eines seiner Lieblingsprojekte“, sagt Altaussees Bürgermeister Gerald Loitzl in einer ersten Reaktion zur „Krone“. Vom Ableben des Ex-Politikers zeigt sich der Ortschef tief betroffen: „Ich habe erst kürzlich bei einem Fest in Bad Ischl einen Nachmittag mit ihm verbracht.“ Androsch ist Ehrenmitglied der Ausseer Trommelweiber und Ehrenringträger der Gemeinde Altaussee, in der er auch das bei Hollywood-Promis beliebte Hotel Mayrlife errichtete – dieses gehört aber längst seinen Töchtern.