Verstecktes Naturjuwel in Andelsbuch

Links des Sakralgebäudes befindet sich ein Schild, das die Richtung zu den Brühlbach-Wasserfällen weist. Im ersten Abschnitt folgt man dem Radweg, der bis nach Egg verläuft. Dieser führt unter anderem an der Volksschule Andelsbuch und an einem Spielplatz vorbei. Schließlich kommt man zur Parzelle Heidegg, wo man der Ausschilderung folgend auf einen Wiesenweg abbiegt, der unter dem Viadukt hindurchführt. Entlang eines schmalen Bächleins geht es bis zu einer kleinen Brücke. Dort zweigt man rechts zu den Wasserfällen ab. Der Weg wird im Winter nicht gewartet und sollte daher am besten nur bei trockener Witterung begangen werden. Der Dorfbach, bekannt als Brühlbach, hat sich im Verlauf einer sehr langen Zeitspanne zwischen Andelsbuch und Egg tief in das Schiefergestein eingegraben. So entstanden die schönen Wasserfälle – eine versteckt gelegene landschaftliche Besonderheit.