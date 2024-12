Pkw-Lenker flüchtete vor Polizei in den Wald

Ein Fahrzeuglenker entzog sich in Anif einer Verkehrskontrolle, was zu einer Fahndung führte. Der Pkw wurde kurz darauf in einem nahegelegenen Waldstück entdeckt. Die drei Insassen, zwei 17-Jährige und ein 18-Jähriger, versuchten zu Fuß zu entkommen, konnten aber schließlich von der Polizei gestellt werden.