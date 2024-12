Nationalrat liefert Kickl aus: Justiz nun am Zug

Mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, NEOS und den Grünen hat der Nationalrat am MIttwoch gleich vier FPÖler ausgeliefert. Nachdem der Immunitätsausschuss am Vormittag bereits zugestimmt hatte, entschied auch das Plenum, die parlamentarische Immunität von Parteichef Herbert Kickl sowie den Abgeordneten Martin Graf, Norbert Nemeth und Harald Stefan aufzuheben. Damit ist die Staatsanwaltschaft am Zug.