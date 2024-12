Bedingte Haftstrafe für ehemaligen Neurologen

Berufung eingelegt

In der ersten Verhandlung Mitte Februar 2023 entschuldigte sich der bislang Unbescholtene bereits für sein Verhalten, was er auf einen Impulskontrollverlust durch die Einnahme sogenannter „Dopaminagonisten“ und deren Nebenwirkungen zurückführte. In einem vom Angeklagten beauftragten Privatgutachten durch Regina Katzenschlager, Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie, kam diese zum Schluss, dass der Arzt zum Tatzeitpunkt an einem massiven Impulsverlust litt und eine Unzurechnungsfähigkeit vorlag. Im April 2023 wurde der Arzt nicht rechtskräftig zu einer teilbedingten Haft von neun Monaten und zur Zahlung von 2000 Euro Teilschmerzengeld an das Opfer verurteilt. Dagegen legte Verteidiger Alexander Fetz aber Berufung ein.