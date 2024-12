Zig Leichen mit Folterspuren in Spital entdeckt

Islamisten wollen „alle zu Unrecht Inhaftierte“ freilassen

Islamistische Kämpfer unter der Führung der Miliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hatten am Sonntag Damaskus eingenommen. Assad flüchtete nach Angaben russischer Staatsmedien nach Russland. Die Kämpfer hatten am 27. November im Nordwesten Syriens eine überraschende Offensive gestartet und waren innerhalb weniger Tage bis in die Hauptstadt vorgerückt. Die Islamisten kündigten an, dass „alle zu Unrecht Inhaftierte“ freigelassen werden sollen.