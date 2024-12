Auto fuhr 15-Jährigen an: Polizei sucht Zeugen

Ein 15-Jähriger war in der Dämmerung mit seinem Moped in Seekirchen in Richtung Stadtzentrum unterwegs. An der Kreuzung der Obertrumer Straße mit der Salzburger Straße wollte der Jugendliche nach rechts abbiegen. Dabei stieß ihn ein Auto von hinten um. Der 15-Jährige kam zu Sturz und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu.