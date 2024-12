Mann mischte Freundin Abtreibungspille ins Getränk

Erst Stunden später in Notaufnahme

Schon wenige Stunden nach der Einnahme erlitt die Frau starke Blutungen und Schmerzen. Der Vater weigerte sich zunächst, sie ins Krankenhaus zu fahren. Stattdessen schrieb er eine WhatsApp-Nachricht an einen Freund, dem er sich anvertraut hatte: „Es funktioniert, sie blutet.“ Erst Stunden später fuhr er mit der Freundin in die Notaufnahme. Dort stellte sich heraus, dass sie ihr Kind verloren hatte.