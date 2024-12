Minus im Innsbrucker Budget größer als erwartet

„Ein blinder Sparkurs wäre Gift für die Stadt“

Ein blinder Sparkurs wäre Gift für die Stadt, die Wirtschaft und die Gesellschaft, sagte Lukovic. Er nimmt in diesem Zusammenhang auch das Land und den Bund in die Pflicht, die nicht vor der Rezession kapitulieren dürfen: „In Zeiten, in denen Unternehmen, Banken und Private sparen, kann nicht auch noch die öffentliche Hand nur mit Einsparungen regieren. Dies befeuert die Rezession nur weiter und kommt einer Kapitulation vor dieser gleich. Während wir in der Stadt darauf achten, dass wir die Wirtschaft am Laufen halten und die richtigen Signale nach außen senden, lassen das Land und der Bund hier Aktivitäten schmerzlich vermissen. Die Gemeinden und ihre Bewohner brauchen jetzt finanzielle Unterstützungen und keinen unsachlichen Sparkurs.“