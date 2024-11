„Innsbruck pleite, greift Bürgern in die Taschen“

„Anzengruber hat bei Chalet-Umbau nicht gespart“

„Was mich am meisten stört, ist das ständige Abzocken der Leute. Die Steuereinnahmen gehen zurück und das Erste, was der Caprese-Koalition einfällt, sind Gebührenerhöhungen. Anzengruber sollte besser auf seinen teuren Chalet-Umbau verzichten, anstatt den Menschen ständig in die Taschen zu greifen“, findet Liste-Fritz-GR Andrea Haselwanter-Schneider deutliche Worte. Denn die Gebühren in Innsbruck seien ohnehin weit oben.