Innsbruck droht in roten Zahlen zu versinken

Trotz Minus sei Liquidität gegeben, wird betont

Das Anlagevermögen, das diese Erhöhungen hätte abfedern sollen? „Alles längst aufgebraucht“, sagt Anzengruber. Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung weist im schlechtesten Fall ein Minus von 13,6 Mio. € aus. „Vom Bund kommen noch weniger Ertragsanteile als erwartet“, erläuterte Rupprechter. Ob das Minus so groß bleibt, ist unklar. Fakt ist: Der Stadtsenat wird am Mittwoch die erste Tranche an neuen Schulden beschließen. Kolportiert werden 35 Mio. € frisches Geld, finanziert über die Raiffeisen-Landesbank. Kurioserweise passiert das, bevor das Budget im Dezember-Gemeinderat beschlossen ist.