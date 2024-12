Mysteriöses Tanzstück: Raum voll offener Fragen

Ein Raum. Karg, grau, heruntergekommen und düster. Man könnte meinen, in einem Verlies gelandet zu sein, ähnlich wie in diesen Thrillern, in denen der Protagonist sich aus den Fängen eines wahnsinnigen Entführers befreien muss. Er erinnert ein wenig an eine alte Lagerhalle und schafft eine beklemmende Atmosphäre. Langsam füllt er sich, Menschen gehen ein und aus, tragen Gegenstände hinein und verwandeln den Raum allmählich in einen absurden Mikrokosmos aus seltsamen gesellschaftlichen Verhaltensweisen, in dem es sich zu behaupten gilt.