An der „Packerl-Front“: Post im Weihnachts-Stress

Drei Millionen Pakete in der Steiermark zugestellt

„Das Weihnachtsgeschäft hat voll an Fahrt aufgenommen“, sagt Martin Kohlmayer, Leiter des Logistikzentrums und setzt nach: „Gestern haben wir rund 260.000 Pakete sortiert. Etwa doppelt so viele wie in Sommermonaten.“ Mehr als drei Millionen Pakete werden laut Post im Dezember in der Steiermark verarbeitet und zugestellt.