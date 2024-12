Frauen sind bei diesen Rittern nicht erwünscht

In Vöcklabruck feiert Männerbund „Paixhanslia an der Vechlapruggen“ das 75-Jahr-Jubiläum. Seit 1855 treffen sich die Schlaraffen in ihrer „Burg“, um Kunst, Humor und Freundschaft zu pflegen. Religion, Politik und Frauen sind dabei tabu. Die „Krone“ tauchte in die Welt der Ritter ein.