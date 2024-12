Assad-Regime ist gefallen: So reagiert die Welt

„Sind noch mehr Menschen in Gefahr“

UNO-Nothilfekoordinator Tom Fletcher gab bekannt: „Die Ereignisse in Syrien entwickeln sich mit bemerkenswerter Geschwindigkeit. Mehr als ein Jahrzehnt des Konflikts hat Millionen von Menschen vertrieben. Jetzt sind noch viel mehr in Gefahr. Wir werden überall, jederzeit und auf jede erdenkliche Weise reagieren, um Menschen in Not zu unterstützen, einschließlich Aufnahmezentren – Nahrung, Wasser, Treibstoff, Zelte, Decken.“