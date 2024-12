Prinzessin Kate strahlt bei Weihnachtsgottesdienst

„Liebe ist das Licht, das selbst in unseren dunkelsten Zeiten hell leuchten kann“, schrieb Kate in einem Brief an die geladenen Gäste. „Dieser Weihnachtsgottesdienst ist eine tief empfundene Feier für jeden von Ihnen und eine Erinnerung daran, dass wir zu Weihnachten und das ganze Jahr über alle füreinander leuchten müssen. Denn in Zeiten der Freude und der Trauer sind wir alle das Licht des anderen.“