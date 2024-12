5:2 – wieder ein Teddy-Sieg für die Black Wings!

Tore in Über- und Unterzahl

Tausende Plüschtiere, die für den guten Zweck gespendet werden, wurden in einer mehrminütigen Pause eingesammelt – ehe der entfesselt aufspielende EHC weiter austeilte – nämlich Tore: Tialler erhöhte mit seinem ersten Treffer für die auch beherzt verteidigenden Cracks in den Teddy-Jerseys, die in Überzahl (Lebler/27.) trafen, in Unterzahl (St-Amant/32.).