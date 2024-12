Islamisten rücken schon auf die nächste Stadt vor

Der Krieg in Syrien hatte 2011 mit Protesten gegen die Regierung Assads begonnen und mündete in einen Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung. So verfolgen die Regierungen Russlands, des Iran, der Türkei und der USA eigene Interessen. Am 27. November flammte der Krieg mit der Offensive der Islamisten-Allianz Haiat Tahrir al-Sham (HTS) plötzlich wieder auf. In kürzester Zeit nahm die Gruppe viel Gebiet ein – teils komplett kampflos.