„Bei Lewis war mein Vater richtig stolz“

„Das ist für mich eine Premiere. Mit einem fremden Mann um zwei Uhr in der Früh in einem Hotelzimmer zu sein“, erzählte der 2019 verstorbene Niki Lauda immer wieder gerne mit einem Schmunzeln im Gesicht von seinem ersten Treffen mit Lewis Hamilton im September 2012 in Singapur. Eine Aussage, an die sich auch Laudas Filius Mathias noch gut erinnern kann.