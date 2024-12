Mit Baumpatenschaft zerstörte Obstplantage retten

Mit Baumpatenschaften soll Geld lukriert werden, um neu zu investieren – in neue Bäume und in ein Schutznetz. „Unser Plan ist, dass wir im Frühjahr wieder alles aufbauen“, so Christoph Simon. So kann man sich jetzt beispielsweise einen Apfelbaum um 29 Euro kaufen. „Dieser wird mit einem eigenen Namensschild versehen. Und der Besitzer kann dann kommen, um seine Ernte selbst einzufahren“, erklärt Christoph Simon das Prinzip. Auf Wunsch wird das Obst auch geerntet und an die Paten verschickt. Und wer Äpfel nicht mag, kann auch Pate eines Zwetschken- oder eines Marillenbaums werden.