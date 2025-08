Grüne Schrauben, geimpfte Saat und Geld-Schulungen

Mikroorganismen können Chemikalien wie Düngemittel und Pestizide ersetzen. „Um diese auch in jedes einzelne Saatkorn zu transportieren, entwickelt Ensemo Maschinen, die in jedes Sojasaatkorn einen mikroskopisch kleinen Schnitt ritzen und in diesen die Mikroorganismen injizieren“, erklärt Doris Gusenbauer, Leiterin der Abteilung Geschäftsentwicklung und Vertrieb. Dabei werden mehrere Tausend Saatkörner pro Sekunde behandelt. „Der Schnitt wird dann mit einem biologischen Kleber verschlossen“, erklärt Gusenbauer. Gegründet wurde Ensemo 2021 von Birgit Mitter und Nikolaus Pfaffenbichler. Aktuell beschäftigt das Agritech-Startup in Tulln acht Mitarbeiter. Ihre Kunden sind Saatgutproduzenten. Das nächste Ziel? „Unsere SeedJection-Technologie auch für die Anwendung in Mais zu adaptieren“, so die studierte Lebensmittel- und Biotechnologin.