Signa-Geschäfte der Hypo: Grüne wollen Klarheit

Ruf der Bank stehe auf dem Spiel

Sollten mit Geldern der Ländle-Hypo tatsächlich Bauprojekte finanziert worden sein, die mit kriminellen Machenschaften in Verbindung stehen, würde das dem an sich guten Ruf der Bank extrem schaden, was selbstredend nicht im Sinne des Eigentümers sein könne, so die Grünen-Doppelspitze. Um Landeschef Wallner zumindest ein wenig aus der Deckung zu zwingen, haben die Grünen am Freitagvormittag eine parlamentarische Anfrage inklusive eines umfassenden Fragenkatalogs eingereicht.