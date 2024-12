Deko selber basteln: Sterne aus alten Buchseiten

Eine Singer-Schusternähmaschine findet genauso Platz in ihrem Atelier wie Stanleymesser, Kleber und unzählige Krawattenstoffe: In der Fabrikstraße in Steyr hat Bernadette Hartl ihr Bernanderl-Upcycling-Atelier eingerichtet, in dem sie Taschen-Unikate aus Bucheinbänden herstellt. „Ich komm’ aus einem Haus, in dem alte Dinge geschätzt worden sind, außerdem arbeite ich gerne mit den Händen“, erklärt die 46-Jährige, die schon immer eine Leidenschaft für Papier hatte und seit 2016 die Taschen näht.