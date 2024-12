Blitzeis: Hier ist derzeit Vorsicht geboten!

Am Sonntag kühlt es weiter ab, ein Mix aus Regen, Schneeregen und Schnee steht in weiten Teilen des Landes bevor. Am Montag schneit es dann im ganzen Land, auch im Raum Wien kann mit leichtem Schneefall gerechnet werden. Einmal mehr heißt es daher aufgepasst auf den Straßen. Die richtige Winterausrüstung ist Pflicht.