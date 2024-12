Krampusse umzingeln und attackieren Polizisten

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Donnerstag. „Bei einem nicht angemeldeten Krampustreiben auf einem Parkplatz in Längenfeld hielten Krampusse auf der B186 wahllos Autos an und beschädigten dabei bei einem Pkw die Windschutzscheibe und Türgriffe“, heißt es von der Polizei.