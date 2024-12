Max Lercher mit 87 Prozent zum Parteichef gewählt

Lang bleibt abgetaucht

„Wir wissen, was es bedeutet, da oder dort im Würgegriff der ÖVP zu sein. Das wird die FPÖ jetzt auch erleben.“ Im Wissen, wie Politik funktioniert, glaube er nicht an eine gute Arbeit der Regierung und an einen Reformwillen. Falls es das nicht gebe – also sich FPÖ und ÖVP nicht einigen – sei die Sozialdemokratie bereit für Gespräche.