Der Skitourismus ist ein Milliardengeschäft

287 Bahnen und Lifte sind im Winter in Betrieb

Insgesamt 32 Skigebiete gibt es in Vorarlberg – sofern es die Witterungsverhältnisse erlauben, sind an einem perfekten Wintertag über 280 Bahnen und Lifte in Betrieb. Die Seilbahnwirtschaft ist extrem Investition intensiv, in den vergangenen Jahrzehnten haben die Seilbahnunternehmen im Schnitt über 30 Prozent ihres Umsatzes reinvestiert. Die Liftanlagen im Ländle zählen zu den modernsten der Welt – auch dank heimischem Know-how (Stichwort Doppelmayr).