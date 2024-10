Österreicher rauchen weniger legale „Tschick“

Insgesamt 500 Millionen Glimmstängel kamen so unversteuert an die Konsumenten. Rechnerisch bedeutet das, jeder Erwachsene raucht drei illegale Päckchen pro Jahr. Immer häufiger kommen auch Alternativen wie Tabaksticks für Erhitzer über die Grenze nach Österreich. Diese werden sogar korrekt im Ausland gekauft, erklärt Özlem Dikmen, neue Österreich-Chefin von Philip Morris: „Fast 40 Prozent der Tabaksticks werden nicht bei uns in den Trafiken gekauft. Konsumenten erwerben sie über der Grenze, weil bei uns wegen der langen Zulassungsverfahren nicht alle Innovationen und neuen Sorten gleich erhältlich sind.“