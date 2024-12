Aus für Leiner! Schlag für Grazer Bahnhofsviertel

Es sind längst vergangene Glanzzeiten, als die Grazer Annenstraße in den 1970er-Jahren zu den wichtigsten Einkaufsstraßen Österreichs gehörte. In diese goldene Dekade fiel auch die Eröffnung des Leiner-Möbelhauses 1971, in dieser Größenordnung ein Novum in der Landeshauptstadt. Drei Jahre später sperrte dann Kika eine Filiale in Graz-Webling auf.