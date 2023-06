Erdbeben in der steirischen Möbel-Branche

„Ein Wahnsinn, wie da die Kommunikation abgelaufen ist. Die Mitarbeiter können jedenfalls sicher sein, dass wir als Gewerkschaft Gewehr bei Fuß stehen“, sagt Norbert Schunko, Geschäftsführer der GPA Steiermark. Noch in dieser Woche werden er und sein Team deshalb die betroffenen Filialen in Leoben, Liezen, Judenburg und Feldbach besuchen - wie berichtet, bleiben in der Steiermark nach diesem Kahlschlag (vorerst) nur der Kika und Leiner in Graz übrig.