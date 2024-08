Grazer Annenstraße bleibt weiter am Abstellgleis

Im April hat das alteingesessene Gasthaus Postl in der Grazer Annenstraße zugesperrt. Es war das letzte gutbürgerliche Wirtshaus in der einst beliebten Flaniermeile, wo sich das gastronomische Angebot in den letzten Jahren zusehends auf ausländische Schnell-Imbisse konzentriert. Diese Entwicklung setzt sich nun offenbar auch in den ehemaligen Postl-Räumlichkeiten fort: Das – noch nicht eröffnete – neue Lokal wird laut Beschilderung Kebap, Burger und Pizza im Angebot haben. Ein Konzept, das in der Annenstraße nicht gerade überrascht ...