Evelin (53) begleitet eine ältere Dame im Alltag

Vier Monate Ausbildung

Die Ausbildung dauert vier Monate und ist kostenlos. Und im Fall von Evelin Vogl hatte der Kurs noch weitere, positive Effekte: Bei der Ausbildung zur Alltagsbegleitung, die sie in der Caritas-Schule Josee in Ebensee gemacht hat, absolvierte sie auch ein Praktikum im Behindertenbereich: „Noch nie wurde ich so herzlich empfangen. Ich entdeckte, welche Freude es mir bereitete, beeinträchtigte Menschen in ihrer Individualität zu fördern und zu begleiten und entschied mich, weiter die Schulbank zu drücken.“ Derzeit ist sie im dritten Ausbildungsjahr zur Diplom-Sozialbetreuerin Behindertenbegleitung.