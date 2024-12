Teenie betatscht 14-Jährige und tritt auf sie ein

Ein 18-Jähriger ist am Dienstag am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er hatte im September vorigen Jahres ein 14-jähriges Mädchen am Praterstern in Wien sexuell belästigt und ihr das Mobiltelefon gestohlen. Zuvor hatte der Angeklagte die Tat geleugnet.